Alle 18 il primo Airbus 320 Alitalia, ad aspettarlo il sindaco e il ministro

Domani alle 18 atterrerà a Milano Linate il primo aereo dopo i tre mesi di chiusura: un Airbus 320 Alitalia in arrivo da Roma, sul quale viaggeranno una quarantina di passeggeri. Ad accoglierli al gate d'ingresso ci sarà il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella doppia veste di primo cittadino e di maggior azionista della Sea (il comune possiede il 54,81 per cento).

Un incontro informale, il cui scopo è festeggiare con un calice il successo dell'Operazione Bridge che per i tre mesi di ricostruzione della pista di Linate ha visto trasferito tutto il traffico a Malpensa. L'occasione per un festoso saluto è stata raccolta anche dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli; ci saranno anche i vertici di Enac, l'ad di Sea Armando Brunini e molti tecnici e operai che in questi mesi hanno lavorato nei cantieri. Domenica, invece, l'attività del Forlanini rirenderà a pieno regime, con il volo Lufthansa delle 6.30 diretto a Francoforte.