Accessori da donna ora è di moda il riciclo

Riciclati o fatti a mano, meglio se in Italia. Per lei, la moda mare 2018 segue questa tendenza, in nome di ambiente e qualità. Prendiamo la collaborazione tra Corona e Parley for the Oceans, ad esempio. L'azienda di birra messicana e l'organizzazione hanno lanciato Clean Waves, una piattaforma di raccolta fondi, finalizzata anche a incentivare l'uso di materiali ecologici innovativi nella moda, nell'arte e nel design industriale. Un esempio? I tre modelli di occhiali da sole in Ocean Plastic contengono nuove forme di detriti marini rinvenuti nelle comunità costiere, sulle spiagge, sott'acqua e in alto mare. Ciascun paio venduto permetterà di contribuire alla protezione di alcune isole indicate sulla confezione. Da quando si sono presi l'impegno di proteggere 100 isole entro il 2020, infatti, Corona e Parley hanno intercettato la plastica in decine di luoghi, dalle Maldive all'Australia, passando per Indonesia, Sri Lanka, Messico e Cile. Ancora. Le borse fatte a mano di Kayu sono quasi tutte 100% biodegradabili: le confezionano artigiane filippine, malesiane e indonesiane, le uniche a saper usare tecniche indigene tramandate di generazione in generazione, che rendono gli accessori resistenti e inimitabili. Sono, invece, 100% made in Italy i bikini di La Bikineria di Porto Cervo, le borse di Brandina, realizzate con il tessuto dei lettini da mare della riviera, e i cappelli di Leontine Vintage, per di più pezzi unici. Nello store online si trovano pagliette e turbanti anni '30, cerchietti anni '50 e fasce da flapper girls 2.0.