Via ai saldi senza code Comprano i turisti

I «Saldi» invernali partono grazie alla presenza degli stranieri, soprattutto giapponesi. Il lungo periodo di vacanza, che si protrae per due giorni in più, porta un clima di rilassatezza nei negozi, che tardano a esporre il cartello. Per molte firme, soprattutto nei salotti cittadini della Galleria e di via Montenapoleone, i «Saldi» non sono chic.

I prezzi al ribasso partono dal 50% per cento. Le griffe più alte tolgono la tradizione del «Saldo». Per il primo anno Gucci non li fa. I turisti si lamentano. «Dove è finita la città dello shopping?». Piena la Rinascente che non teme di sminuirsi applicando i ribassi, bene strade come via Torino e luoghi quali Brera, dove vive uno stile sobrio, senza puzza sotto il naso. Niente «Saldi» siamo inglesi, ma intanto veniamo comperati dalle grandi multinazionali straniere.