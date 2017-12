Andare su Marte per battere i demoni

Doom VFR, per merito di Bethesda, dimostra tangibilmente il grande potenziale del VR e della realtà virtuale. Combattere le orde di demoni, su Marte, sarà un divertimento, con una trama che diventa un semplice optional per permettervi di sbudellare o crivellare i vostri avversari, calati, grazie al vostro casco, nel pieno dell'azione. Peccato per una longevità limitata, ma, certamente, adrenalina, spettacolo visivo e ritmo non mancheranno, con in più la quasi assenza della famigerata motion sickness. Grazie al teletrasporto, infatti, potrete spostarvi con facilità a caccia di nemici. Chi ha il VR non potrà non comprarlo.

MAce