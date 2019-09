Antichità La Pieve Capolavori unici

Giulio Pecci

Garantire l'autenticità di un'opera d'arte, valutarla adeguatamente e gestirla con adeguati standard di sicurezza. Questi sono i tratti distintivi di Antichità La Pieve di Sabbio Chiese, in provincia di Brescia. «Abbiamo clienti fedeli da generazioni e grazie alla nostra esperienza siamo in grado di offrire loro articoli unici sempre in linea con i prezzi di mercato», spiega il titolare Franco Tisi che ha proseguito la professione paterna e ha trasmesso la passione alla terza generazione, coinvolgendo tutta la famiglia nel settore antiquario. Lo studio delle opere d'arte, l'amore per la ricerca di capolavori nascosti e l'affidabilità conquistata attraverso decenni di lavoro nel campo dell'antiquariato sono i tre pilastri di Antichità La Pieve. Garantire l'autenticità di un'opera d'arte, sapere come assegnarle il giusto prezzo e gestirlo con adeguati standard di sicurezza non è cosa da tutti.

La ricerca di Franco Tisi e dei suoi collaboratori mira a tutto ciò che è antico: mobili, dipinti del XIX e XX secolo, sculture in legno, bronzo e terracotta, pietre da giardino e oggetti in genere. Antichità La Pieve è specializzata nell'acquisto diretto da clienti privati: con pagamenti immediati fornisce competenza e sicurezza a chiunque intenda vendere singoli oggetti o intere eredità. Oggi investire nell'antiquariato può rappresentare un antidoto all'instabilità dei mercati. Un dipinto del XVII secolo, una scultura, un prezioso mobile possono diventare un bene rifugio e anche un investimento redditizio. «Le quotazioni sono ragionevoli: ora è il momento giusto per comprare», afferma Tisi.

Negli anni, infatti, La Pieve ha intermediato dipinti di grande valore: dagli ottocenteschi Vincenzo Irolli, Fausto Zonaro e Guglielmo Ciardi fino ai maestri del Settecento (Andrea Celesti, Giacomo Ceruti e Alessandro Magnasco) e del Seicento (Elisabetta Sirani, Luca Giordano e Francesco Nuvolone). Con altrettanta dedizione si opera nel settore del marmo e delle pietre da giardino vintage. Per osservare le proposte o per richiedere una consulenza non è necessario recarsi nello showroom bresciano, perché di Antichità La Pieve si muove ovunque sia richiesta la sua expertise e, inoltre organizza circa una quindicina di mostre all'anno in Italia e all'estero, in particolare a Londra, Miami e in Francia.