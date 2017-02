Antincendio non in regola «Decine di scuole a rischio»

Cento scuole di tutti gli ordini, dagli asili alle medie sparse per la città. Molte di queste domani potrebbero venire chiuse. Il motivo? Non sono a norma con la legge antincendio. Tra il 2010 e il 2011 Palazzo Marino stanzia 40 milioni di euro per «interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi». Ma sette anni dopo, nessuno dei 4 appalti del 2010 da 40 milioni di euro complessivi è stato concluso. Moltissimi edifici infatti sono stati stralciati dall'appalto e i lavori non sono mai partiti. Per altro, solo il 5 % delle edifici scolastici della città è in regola con il certificato di idoneità statica, che per legge va prodotto entro la fine dell'anno. «Il Comune si preoccupa di tassare l'iscrizione alla materna, ma trascura la sicurezza» tuona Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia.