«Area C» con sms e dal tabaccaio

La tecnologia si mette al servizio di Area C: da lunedì, giorno in cui il provvedimento antitraffico torna attivo, si potrà pagare con un sms o nelle ricevitorie Lottomatica. I clienti di Tim, Vodafone Italia e Wind Tre potranno accedere all'Area C pagando direttamente con il credito telefonico. L'acquisto sarà semplice e immediato: il giorno stesso dell'ingresso nella Cerchia dei Bastioni o al massimo entro la mezzanotte del giorno successivo, sarà sufficiente inviare un sms al numero 48444 scrivendo la targa del veicolo. Grazie alla tecnologia sviluppata come nuova sperimentazione in sinergia con Netsize (del gruppo Gemalto), in pochi secondi l'utente riceverà un sms con il PIN che dà diritto all'ingresso per l'intera giornata, senza doverlo attivare. Da mercoledì invece si potrà pagare l'ingresso nella cerchia dei bastioni anche in tutte le ricevitorie Lottomatica d'Italia.