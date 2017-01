Arriva Papa Francesco Caccia a 3mila volontari

Papa Francesco sarà in visita a Milano sabato 25 marzo. Il tempo stringe e arriva l'appello della Diocesi: si cercano tremila volontari disponibili a mettersi al servizio in questa giornata particolare per i cristiani e per tutta la città. L'unico limite fissato per collaborare con gli organizzatori è l'età, che deve essere compresa tra i diciotto e i settanta anni. Per il resto, chiunque abbia desiderio e si senta adatto, può rivolgersi alla propria parrocchia. Oppure, se lì non trova compagni di strada, cercare le istruzioni su www.papamilano2017.it.

Naturalmente non si parte da zero. Basti pensare che cento filippini milanesi hanno aderito alla chiamata silenziosa partita in ogni chiesa, che ha già raccolto circa trecento adesioni spontanee.