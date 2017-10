Atti osceni davanti ai bambini: il parco di Milano in balìa dei migranti

Un nuovo orrore al Parco Nord. A poche settimane dallo stupro di un'ottantunenne, sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico due richiedenti asilo bengalesi di 20 e 28 anni sorpresi a masturbarsi a pochi metri dalle aree giochi per bambini. A chiamare i carabinieri sono state le Guardie ecologiche del parco. E ora esplode la polemica politica perché, come fanno notare dal centrodestra, i colpevoli di questo degrado sono proprio quei buonisti che da anni propagandano l'accoglienza dei migranti.

"Al Parco Nord ormai ne abbiamo viste di tutti colori" . Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia al Pirellone punta il dito contro il presidente Marco Cornelli, l'ex segretario provinciale del Pd che il giorno della marcia per chiedere di accogliere più immigrati a Milano aveva usato il sito del Parco Nord per promuovere l'evento: "Oggi cosa dirà visto che gli arrestati sono richiedenti asilo ospitati nella sede della Croce Rossa?" . I due giovani sono stati fermati ieri pomeriggio, a distanza di un'ora l'uno dall'altro, in due diversi punti del parco. Le Guardie ecologiche del parco li hanno sorpresi mentre si stavano masturbando a pochi metri dall'area giochi per bambini. Sono entrambi ospiti del centro di accoglienza della Croce Rossa e adesso dovranno rispondere dell'accusa di "atti osceni in luogo pubblico" aggravata dalla vicinanza di luoghi frequentati da minori.