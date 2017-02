Auto abbandonate in strada «Mille piccole discariche»

La piaga delle auto abbandonate. In città ce ne sono migliaia sparse tra controviali, aiuole, parcheggi e ai bordi delle strade. Solo tra viale Mugello e piazzale Cuoco, area di pertinenza del municipio 4, se ne contano una ventina. Vetture rubate e abbandonate, oppure non in regola con l'assicurazione. Alcune sono vandalizzate, altre invece diventano rifugio di balordi o sono usate come discariche a cielo aperto. Il risultato finale è identico: bombe di degrado. Solo nel 2016 in tutta la città sono state rimosse 1.339 auto abbandonate. Ora il Comune sta istituendo una task force per combattere il fenomeno. E ieri in via Antegnati sono state sgomberate le cinque torre-favelas. Ora potranno finalmente partire la bonifica e la riqualificazione dell'area.