A Bahamas dove il lusso è tutto incluso. Perfino la natura spettacolare

Elena Barassi

Dopo i recenti danni dell'uragano si torna alla normalità anche per il turismo.

700 isole, spesso nulla di più di uno scoglio, e a soli 50 minuti di volo da Miami, le Bahamas, oltre a vero paradiso fiscale, sono la bellezza pura di una natura incontaminata pennellata da lunghe distese di spiaggia bianca e a tratti rosa, acque dai riflessi azzurri che acquistano nuances smeraldo e una barriera corallina unica sul pianeta. Non solo. Nessuna criminalità, nessuna tensione etnica, nessun divario sociale accentuato. Vibra Nassau, allungata sull'isola principale di New Providence, di un'energia senza fine in equilibrio perfetto tra reminiscenze piratesche che evocano Calico Jack, Barbanera, Anne Bonty e Mary Read e un vissuto di ex colonia britannica. Che si ritrova tutto in un piccolo gioiello di lusso, un tempo club privato destinato all'alta società inglese che amava sorseggiare un pregiato rum fumando un sigaro proprio al Balmoral Club. Il Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island (www.sandalsresorts.it, da 2.242 euro in doppia Balmoral Premium con formula Luxury Included che comprende 10 ristoranti gourmet alla carta, fino a due immersioni al giorno e trasferimenti da/per l'aeroporto), meta prediletta del Duca e la Duchessa di Windsor e degli intramontabili Beatles, è il luogo perfetto dove assaporare la magia di un eden tropicale. Luxury included. Affacciato sulla Cable Beach e a pochi km da Nassau, qui si vive il ritmo lento e rilassato di una vacanza a cinque stelle dove l'unica preoccupazione sarà scegliere tra le varie attività proposte. Ci si sente sospesi nel nulla a Sandals Island, l'isola privata a pochi minuti di barca dal resort. Allungati sulla sabbia impalpabile che sembra zucchero a velo la vita frenetica sarà solo un ricordo sbiadito e lontano. Discreta e nell'angolo più remoto di questa piccola perla, la Red Lane Spa, dove l'unico rumore percepito è il suono della risacca, è l'incontro tra la forza del mare e la brezza leggera che dona costante refrigerio. Il luogo perfetto per abbandonarsi al Neroli Jasmine Candle Massage, il massaggio signature di coppia dove sapienti mani accarezzano il corpo con gli aromi seducenti di neroli e fiori di agrumi. Ma sono i fondali unici e straordinari che fanno di Bahamas una delle destinazioni top al mondo per divers esperti e pure amanti dello snorkeling a pelo d'acqua. Con Island Routes Caribbean Adventures (www.islandroutes.com/caribbean-tours/bahamas/19/nassau/2569/snorkeling-in-nassau-bahamas), il DMC di Sandals, si prova l'emozione di immergersi nei blue hole e tra gli squali, i reef shark li chiamano, anche se, a dire il vero, qui le varietà sono molteplici. E includono pure gli squali toro, tigre, martello e grigi. E sono proprio questi ultimi animali marini che è facile intercettare durante un'immersione degna di 007 scendendo verso i James Bond Wrecks, la coppia di relitti di navi su cui vennero girate le scene cult di «Mai dire mai» con Sean Connery e la splendida Kim Basinger come bondgirl.

Immancabile, per veri intenditori, il Rum Tasting a Nassau (www.islandroutes.com/caribbean-tours/bahamas/19/nassau/2943/nassau-rum-tasting-tour), legato indissolubilmente alla Golden Age of Piracy di inizio 700 e alla politica di proibizionismo vigente negli Stati Uniti negli anni 20 e 30. Con grand final alla John Waitling's Distillery dove si fa scorta di ottimo Buena Vista. Non solo rum ma un'ottima carta dei vini è quella che si trova in uno dei 10 ristoranti del resort, un vero giro del mondo culinario. Che culmina al Baccarat, interior art nouveau e menù gourmet con il meglio della cucina francese. Anche se la palma per location va sicuramente al Gordon's on the Pier, romantico ristorante over-the-sea dove gustare crostacei ed aragoste. Per dormire si scelgono le River Pool, incantevoli suite swim up con accesso diretto all'acqua per godere i momenti di relax a bordo piscina in totale privacy. All'interno interior contemporaneo, letti a baldacchino, bagni in marmo di Carrara e terrazze affacciate sul giardino Zen. Il tutto ovviamente butler incluso. Si raggiunge Nassau via Londra Heathrow con British Airways, www.britishairways.com/it, la quale, viaggiando in Club World, propone pure un vero afternoon tea in british style a bordo.