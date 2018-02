Banca Generali, così Lux incorpora la filosofia Private

Ennio Montagnani

Dopo una partenza accelerata nel mese di gennaio, l'altalena dei mercati delle prime settimane di febbraio ha avuto l'effetto di una doccia fredda sugli investitori, ormai abituati a una andamento graduale e positivo da lungo tempo. L'impennata della volatilità (con l'indice VIX, che misura la rischiosità di Wall Street, che è balzato da un valore di 13 a 37 in poche sedute di Borsa) e i timori legati a un possibile ritorno repentino dell'inflazione (dopo la pubblicazione dei dati relativi a gennaio dell'aumento del 2,9% su base annua delle retribuzioni orarie Usa), con conseguente strette monetarie dalle Banche centrali, hanno riportato al centro dell'attenzione il concetto di rischio e la sua protezione.

In questo orizzonte si inserisce l'ultima novità di Banca Generali nel campo delle gestioni. La banca Private ha infatti declinato i valori che la guidano nei servizi patrimoniali: protezione, qualità e trasparenza, anche in una nuova sicav che debutterà tra poche settimane. «Abbiamo cercato di guardare alle esigenze dei nostri clienti e alle risposte più innovative che stanno arrivando non solo dai mercati, ma anche dai migliori gestori a livello mondiale», dichiara Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali. Il nuovo strumento di investimento, chiamato Lux Im, si distingue nel panorama delle proposte di mercato per alcune caratteristiche innovative nelle strategie e nell'offerta del prodotto.

Sul primo fronte la novità più rilevante riguarda il fatto che l'approccio agli investimenti non avviene per asset-class, ovvero tipologie di prodotti finanziari, ma proprio dal concetto di ripartizione del rischio, che è uno dei punti di forza nei servizi e nella consulenza finanziaria della banca Private. Le linee di investimento saranno dalle prossime settimane una ventina, ed entro la fine dell'anno verranno seguite da altre due fasi di allargamento di proposte, fino ad arrivare a oltre 60 soluzioni a disposizione dei clienti. «Il focus di questa sicav innovativa è su quattro macro famiglie di investimenti, ed è interessante perché annovera, tra le altre, alcune gestioni all'avanguardia nella sfera dei fondi Esg, legati alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei paradigmi di sostenibilità, così come soluzioni capaci di generare flussi di cedola per la clientela che abbisogna di maggiori certezze per il futuro», aggiunge il manager.

Nell'ottica della protezione del rischio, le strategie individuate tra nomi importanti dell'asset management internazionale riguardano macro trend interessanti, come l'invecchiamento della popolazione e o le abitudini ai consumi dei Millennials. Oppure nella mitigazione della volatilità si guarda alle tattiche matematiche delle gestioni quantitative che sono il frutto dell'innovazione nelle potenze di calcolo informatiche. Sempre nella sfera high-tech, poi, si profila una novità nel panorama nazionale con un fondo che individua in modo inedito società legate allo sviluppo della tecnologia blockchain, e come quarto filone tematico si ricercano opportunità dove la gestione attiva può fare la differenza come nel credito.

«La protezione dai rischi di volatilità nel lungo termine diventa un paradigma sempre più rilevante per i clienti, così come la capacità di generare dei flussi e stare al passo con i cambiamenti della tecnologia nelle gestioni; la nostra soluzione Lux Im segue questo percorso riflettendo il medesimo approccio accurato e specialistico che mettiamo nella consulenza patrimoniale».

In un mondo della consulenza che per l'evoluzione della Mifid tende a stringere i cordoni dell'offerta e portare all'interno delle proprie società le proposte di prodotto, il cammino di Banca Generali va controcorrente restando fedele alle proposte multi-marca allo scopo di lasciare ai professionisti tutte le opportunità di cogliere le migliori capacità internazionali in ogni singolo ambito di investimento.