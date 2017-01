Barriere anticarro al Duomo 800 militari blindano la città

Sono giorni caldi per la sicurezza. E il punto non sono solo le periferie, come ha sottolineato il capo della Polizia Franco Gabrielli davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, ma anche e soprattutto l'allerta terrorismo. Lambrate, Mecenate, Scalo Romana e Quarto Oggiaro i quartieri considerati «a rischio criminalità» dalla polizia, cui si aggiungono Lambrate, Quarto Oggiaro e Rogoredo come le aree a rischio spaccio. Ed è proprio in queste zone che andranno le pattuglie di carabinieri, poliziotti e militari. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha confermato tutti i «servizi»: i 650 militari dell'operazione «Strade sicure» presidieranno San Siro con attenzione a piazzale Segesta e via Mar Jonio, via Padova, piazzale Loreto, Corvetto, Giambellino e Maciachini. E in piazza Duomo rimangono i New Jersey messi dopo la strage di Berlino.