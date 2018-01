"Basta ritocchi", Belen risponde: "La fortuna non mi è mai mancata"

"Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smetter. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi interventi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente. Quegli stessi amici le hanno anche detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po' troppo".

L'indiscrezione è scritta nell'ultimo numero di Novella 2000. La Bellissima Belen, dunque, secondo i suoi amici starebbe esagerando un po' con l'uso della chirurgia estetica. Non è la prima volta che sulla show girl si abbattono le polemiche, in particolare quelle che vengono dal mondo del web. Durante l'ultima stagione di Tu si Que Vales, infatti, i social avevano sottolineato come il lato b della Rodriguez sembrasse un po' troppo "gonfio" rispetto al passato e in molti avevano pensato ad un ritocchino estetico. "Ce l'ha gonfio come una mongolfiera", dissero allora alcuni telespettatori.

La showgirl però ha risposto subito alle polemiche. E lo ha fatto su Instagram, pubblicando una foto di quando aveva appena 15 (guarda la foto). Il motivo è semplice: per Belen non ci sono grandi differenze tra oggi e un passato (le labbra carnose e il lato b ben pronunciato), quindi non ci sarebbe stato nessun ritocco. Se non marginale. "iciamo che la fortuna a me non é mai mancata! #ironia #viamo", ha scritto l'argentina sui social a corredo dello scatto di repertorio.