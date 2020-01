Bella Hadid si mostra seducente sui social

Bella Hadid ancora una volta è protagonista di Instagram con un selfie davvero intrigante: la modella si è immortalata mentre indossa un mini abito completamente trasparente. Il tessuto impalpabile è caratterizzato da una rete leggera di alta sartoria, con una scollatura ovale sul petto: una creazione audace di Riccardo Tisci per Burberry. È la stessa giovane a taggarlo nell'immagine, mostrando il forte apprezzamento per l'outfit sexy che rivela il seno nudo e le mutandine dal tessuto leggerissimo.

La modella scatta un selfie mentre posa in bagno, rimarcando la bellezza dell'abito con una cornice bianca creata con un apposito filtro, il look è davvero sensuale e molto intrigante. La mise è caratterizzata da una lavorazione certosina con tanto di maniche morbide e tagli più stretti, che accarezzano i fianchi della giovanissima modella, per un prodotto di classe dalla lunghezza contenuta. Spiccano le gambe snelle e affusolate nonché il corpo magro, mentre Bella posa con tanto di capelli bagnati e sapientemente arruffati.

La modella non è nuova a queste scelte stilistiche, non disdegna i look più trasgressvi, le trasparenze e i tagli minimal, in grado di sottolineare il suo bellissimo corpo. Come non è nuova agli scatti e ai selfie sexy che ama condividere su Instagram, con tanto di pose seducenti e camice morbidamente aperte sul seno nudo.

Ma Bella non è l'unica famosa in famiglia: a condurre il gioco è la sorella Gigi Hadid, più grande di un anno e richiestissima da tutti gli stilisti più noti. Lo stesso fratello minore Anwar Hadid si è dato alla moda, divenendo in breve tempo un modello ambito e gettonatissimo, anche grazie alla notorietà acquisita per la storia d'amore con la cantante Dua Lipa.

La stessa cantante è stata avvistata recentemente in compagnia delle due sorelle e del fidanzato per celebrare il cinquantaseiesimo compleanno di Yolanda Hadid. La madre dei tre modelli è stata a sua volta una figura di spicco nel mondo della moda e ora segue la carrera dei figli, è una nota imprenditrice e gestisce un famoso blog.

Durante la festa non sono mancate le soprese, come la presenza di Zayn Malik, fidanzato on-off di Gigi con cui ha ripreso il cammino a ottobre. Lo stesso ex cantante degli One Direction ha celebrato il compleanno unendosi ai festeggiamenti per Yolanda, una serata condivisa amorevolmente anche attraverso i social dei figli.

