La bellezza perduta dei veri canti liturgici

Aurelio Porfiri è un compositore di musica liturgica. Musica vera, naturalmente. Pensavo a lui all'uscita della messa dell'Immacolata, quando al complessino con le chitarre venne in mente di intonare una canzone di De André. La canzone parlava (a modo suo) di Maria? E allora ci stava bene cantare «femmine un giorno per un nuovo amore, madri per sempre». Sì, la Madonna secondo Marx o chi per lui. I «giovani» avvisano al microfono: «Facciamo il canto numero 689». Canzonette numerate, di mano anonima. Sanremo dei poveri. C'era una volta la Chiesa. E la bellezza.

Rino Cammilleri