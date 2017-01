Il bello non passa mai di moda. E la casa si veste di mille colori

Il bello non passa mai di moda. È quanto racconta HOMI - Il Salone degli Stili di Vita in FieraMilano Rho fino al 30 gennaio che quest'anno si presenta con una edizione più lunga grazie alla preapertura del settore Gift&Events e Festivity e anche più internazionale grazie a 1.500 espositori di cui il 21% stranieri da 38 Paesi. Una vetrina sull'evoluzione e le tendenze legate alla casa declinate nelle novità per la tavola, nell'oggettistica e complementi d'arredo senza escludere il tessile, dalla biancheria per il letto alla tavola, all'arredo.

L'abitare può diventare cultura e manifesto di un'epoca che cambia velocemente mantenendo canoni estetici sempre molto elevati.Come conferma HOMI Trends, il nuovo focus espositivo, dedicato alle tendenze individuate da HOMI insieme a WGSN, società che si occupa di ricerche, analisi di mercato, anticipazioni e studi delle tendenze nei settori del design e della moda.

Quali tendenze per la casa emergono? Un prepotente ritorno alla natura (Earthed), sia nei colori che si ispirano al mondo vegetale (ricordiamoci che Greenery è il colore Pantone di quest'anno) e minerale, che nei materiali con superfici rugose, pelose e porose in contrapposizione forse ai touchscreen, freddi e piatti, dei nostri smartphone. Colori che includono tinte terrose e autunnali, verde oliva e giallo senape, tutti i marroni del legno, grezzo o lavorato, e tutti i grigi della pietra, liscia o venata di nuances come il marmo.

Una particolare attenzione per il Made in Italy ma per cortesia chiamatelo «Italianess». Lo stile italiano affascina perché immediato, pulito ed elegante. Insomma, è bello. Infine, la componente tecnologica chiude la triade delle tendenze. In cucina conta l'aiuto robotico che impasta, cuoce e miscela come un vero chef ma anche nel resto della casa la presenza di soluzioni smart è in continua evoluzione.

HOMI Smart è il nuovo format sperimentale in cui l'innovazione declinata in ogni sua possibile forma diventa oggetto di osservazione, incontro e scambio. Lo spazio espositivo è passato dai 200 ai 600 mq con la presenza di aziende, scuole, Fab Lab e ospiti sia italiani che internazionali. La casa in ordine.com