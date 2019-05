Benetti Good Day e Baya consegnati a Viareggio

Doppia consegna nel cantiere Benetti Yachts di Viareggio. Si tratta di Good Day, quarta imbarcazione di Mediterraneo 116, yacht di 35,5 metri leggero ma imponente con i suoi quattro ponti, e Baya, quinta unità di Delfino 95, yacht di 29 metri, con interni eleganti ed esterni sinuosi.

Le linee esterne di entrambi gli yacht sono state disegnate da Giorgio M. Cassetta mentre gli interni sono nati dai progetti dell'Interior Style Department di Benetti.

Good Day Gli ambienti della quarta unità di Mediterraneo 116 sono illuminati da luce naturale grazie alle ampie vetrate. Tra le richieste dell'armatore anche una grande varietà di materiali combinati tra loro per creare un gioco cromatico diverso in ogni ambiente.

Mosaici e dettagli marmorei caratterizzano i bagni, colorati dall'alternanza del Travertino, del Shara Noir, del Port Laurent, dell'Eramosa e del Blue Mare. Il main deck è un ambiente molto formale con 2 divani posti uno di fronte all'altro e un tavolo rotondo per 12 persone per le cene di rappresentanza. La cabina armatoriale a tutto baglio si trova a prua ed è preceduta da uno studio privato. Nel lower deck ci sono quattro cabine ospiti, ciascuna con ampi bagni privati, ricchi di marmi diversi tra loro.

Baya Ecco la quinta sorella della serie Delfino 95. Alle linee esterne filanti si uniscono gli interni luminosi realizzati dall'Interior Style Department di Benetti Yachts. Il main deck ospita una zona giorno con area relax e un tavolo da pranzo per 10 persone. A centro nave, la galley con cella per i vini e a prua la cabina armatoriale. La pavimentazione del ponte è in legno, il day head e il bagno dell'armatore sono in marmo. Il lower deck ospita il garage con portellone apribile a poppa e la sala macchine. Due le cabine Vip e due guest, ognuna con bagno privato, nella zona notte.