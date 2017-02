Il boulevard bianco davanti al Castello

Un grande boulevard in calcestre bianco da via Dante al Castello, 134 nuovi alberi, una passeggiata sotto una «galleria» di aceri. Sono alcuni elementi del progetto vincitore del concorso per la futura piazza Castello, firmato da Emanuele Genuizzi. L'assessore Maran precisa che sarà realizzato in due lotti: via ai lavori non prima del 2019 e si parte dall'area tra via Beltrami e il Castello. La seconda prevede addirittura una semipedonalizzazione di largo Cairoli, e l'assessore frena: «Ci penserà la prossima giunta, impensabile fare lavori invasivi con i cantieri della M4 in corso».