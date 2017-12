Come cambiano le farmacie Lo racconta Cosmofarma

Dalia Squintani

Sarà ricca di novità Cosmofarma Exhibition 2018, la manifestazione di riferimento per il mondo della farmacia in programma a Bologna dal 20 al 22 aprile 2018. Il salone ha il patrocinio di Federfarma e la collaborazione del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia. A trasformare Bologna in cittadella della salute contribuirà Exposanità, la mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza che inaugurerà il 18 aprile.

Dedicata agli operatori di settore, Cosmofarma conta di superare le 32mila presenze dell'anno scorso. Quattrocento gli espositori, principalmente italiani. Si spazia dai farmaci da banco agli integratori; dai dispositivi medici ai prodotti di alimentazione speciale. Vi è un settore dedicato ai prodotti dermocosmetici sempre più impattanti sul bilancio economico delle farmacie.

Si fanno conoscere le aziende che producono software per la gestione delle farmacie oltre a quelle che realizzano apparecchi medicali ed elettromedicali di ultima generazione.

In concomitanza con Cosmofarma, il 20 e il 21 aprile si svolgerà «Nutraceuticals conferenze by Nuce», due giorni dedicati al tema dei nutraceutici (gli alimenti che hanno un effetto benefico sulla salute) e degli integratori alimentari. Il convegno ha l'obbiettivo di coinvolgere medici e farmacisti che sono gli interlocutori di riferimento per il consumatore oltre ai ricercatori.

È prevista una sessione internazionale, in collaborazione con EHPM - Europeran Federation of Associations of Health Product Manufactures - che porterà a Bologna esperti provenienti dai principali mercati europei per presentare una panoramica sulla situazione del nostro Continente: quali sono le tendenze dei consumatori e in quale direzione, anche a livello normativo, si sta muovendo il governo di Bruxelles.

Tra i temi trattati gli integratori e il loro impatto positivo sul sistema sanitario per il loro ruolo nel prevenire molte malattie croniche; le soluzioni per il benessere della donna nelle diverse fasi della vita; i prodotti specifici per l'apparato muscolo-scheletrico; il ruolo degli integratori per contrastare il declino cognitivo e le indicazioni per aiutare il farmacista a potenziare il reparto dedicato agli integratori e alla nutraceutica all'interno del proprio punto vendita.

Ricco il calendario dei congressi, approfondimenti di carattere istituzionale, manageriale e scientifico con la presenza di partner di primo pianto. Si discuterà della legge 124/2017 (ex DDL Concorrenza) che può cambiare gli scenari di mercato rendendo possibili grossi investimenti. Per delineare le esigenze principali del settore, Cosmofarma ha creato un «comitato tecnico» di selezionati farmacisti per individuare i temi «caldi» più attuali. Il tema della «Cosmofarma Business Conference» - diventato un appuntamento fisso della manifestazione - sarà la trasformazione del settore della salute.

L'innovazione e l'attenzione alle novità saranno anche quest'anno il motore dello Start-Up Village, l'iniziativa che da quattro edizioni rafforza il legame tra le aziende leader del mercato e i nuovi progetti presentati da giovani sturt-up per favorire l'evoluzione di prodotti e servizi.