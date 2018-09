Casa e persona, il lifestyle si scopre in Fiera a HoMi

Taglio del nastro e visita degli stand nei padiglioni di Fiera Milano per l’inaugurazione di Homi, il salone degli stili di vita aperto fino al 17 settembre che dal punto vista dei prodotti, della qualità e dell’innovazione per la casa, la decorazione e la persona, è unico nel riuscire a interpretare tendenze del mercato e gusti dei consumatori con i suoi 1.100 espositori, il 30% dei quali stranieri perché Milano attrae sempre più il mondo e porta il made in Italy nel mondo.

Espositori come ha sottolineato l’ad di Fiera Milano Fabrizio Curci, “provengono dall’estero, sono in aumento e ne confermano il ruolo sempre più internazionale in continua evoluzione e sviluppo come piattaforma di idee e di business”.

"Homi è una fiera bellissima - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - che gli organizzatori anno dopo anno rendono sempre più attrattiva. Il percorso intrapreso è senza dubbio quello giusto per farla tornare agli antichi fasti del Macef". Il presidente ha visitato gli stand della rassegna apprezzando le creazioni dei designer e delle aziende, grandi brand, Pmi e artigiane. "Ho visto delle opere veramente innovative e affascinanti - ha detto - sono sicuro che anche quest'anno i visitatori professionali non rimarranno delusi". "Arte, innovazione e una grande capacità organizzativa con particolare attenzione alla sicurezza sono gli ingredienti di un mix vincente".

"Quella di Homi - ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli - è un'edizione molto bella, un'importante opportunità che fa da volano per le imprese. In questo modo si riesce a mettere a sistema lo spirito creativo lombardo. Il nostro sistema è molto attrattivo, come dimostra il 30% degli espositori stranieri, perchè coniuga estro geniale con le novità dei nostri tempi. Il tema della casa rappresenta per tutti noi il punto di riferimento della famiglia e la presenza di così tanti stand e visitatori dimostra quanto forte sia l'interesse in questo settore. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte con bandi e sostegno concreto".

