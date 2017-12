Cavalcare il rally rialzista o meglio starne lontani?

Con questa moneta virtuale è possibile acquistare beni reali da chi la accetta come denaro o convertirla in valuta corrente ricorrendo alle piattaforme online che svolgono questo servizio. A differenza delle valute tradizionali, il bitcoin non è regolamentato da un'autorità di controllo (Banca centrale), per cui sia la creazione di nuova moneta sia le transazioni commerciali vengono certificate e archiviate all'interno di una sorta di registro pubblico creato all'interno della rete informatica e suddiviso in comparti tra loro collegati («blockchain»). Le informazioni contenute all'interno dei comparti del registro pubblico virtuale sono automaticamente protette attraverso l'utilizzo della crittografia (da qui anche la definizione di cripto valuta).

Perché SÌ: gli speculatori, consapevoli del fatto che si tratti di una scommessa e non di un investimento, possono cavalcare il rally rialzista (la quotazione del bitcoin ha recentemente superato il valore 18mila dollari quando solo a inizio anno era al di sotto dei mille dollari) nel tentativo di ottenere un guadagno facile in poco tempo.

Perché NO: gli investitori devono starne alla larga in quanto non è possibile stabilire il valore del bitcoin e, di conseguenza, potrebbero accusare forti perdite senza possibilità di recupero.

LCo