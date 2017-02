Le cento immagini che raccontano la Pirelli

Un percorso di foto e illustrazioni, per raccontare gli oltre 140 anni di una fabbrica, delle sue persone e prodotti, del mondo delle corse e del celebre calendario, che hanno fatto la storia dell'Italia e, in particolare, di Settimo Torinese e dintorni. Lavoro, cultura e innovazione, dunque, le tre parole chiave che descrivono la mostra «Pirelli in cento immagini», fino all'1 maggio nella Biblioteca Archimede di Settimo Torinese (ingresso libero). Cuori dell'esposizione, divisa in 6 sezioni, «La fabbrica degli artisti» e «Una Musa tra le ruote», che ricostruiscono il rapporto tra Pirelli e il mondo dell'arte, dalle prime campagne pubblicitarie d'artista alle illustrazioni e opere ad hoc di pittori e fotografi. Infine, ecco la prima di una serie di immagini suggestive destinate alla realizzazione di un progetto futuro, che Peter Lindbergh, autore del Calendario Pirelli 2017, ha scattato all'interno del Polo Industriale.

