Cerignola, famiglia cambia casa e trova vicini violenti

Minacce da parte dei vicini. È quello che ha dovuto subire una famiglia a Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. Ad avere un comportamento a dir poco aggressivo sono stati due coniugi rispettivamente di 60 e 61 anni verso cui sono stati presi dei provvedimenti per atti persecutori, rapina aggravata ed estorsione. I fatti risalgono all’aprile 2017, quando i vicini della coppia, vittime del comportamento violento, si erano trasferiti nella loro nuova casa.

Poco dopo i nuovi inquilini hanno iniziato a ricevere insulti, aggressioni fisiche e intimazioni a lasciare l’abitazione da parte della coppia. Così la famiglia vittima di questi comportamenti è stata costretta a trasferirsi soprattutto per tutelare le figlie minorenni. Ma non è bastato. Pochi mesi fa il vicino violento ha incontrato l'ex vicino davanti ad un istituto di credito e lo ha minacciato per farsi consegnare la somma di mille euro sferrandogli anche un pugno.