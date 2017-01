Colmar, lo sportivo diventa glamour

Felice debutto ieri sera a Milano per la capsule collection realizzata da Colmar Originals in collaborazione con Mirko Fontana e Diego Marquez, artefici del brand Au Jour le Jour. «Siamo partiti dagli elementi che hanno fatto la storia dell'outwear, iniziando dal logo e dal suo utilizzo creativo, passando all'immagine delle campagne storiche degli anni '80-90, fino alla giacca utilizzata dalla Federazione Italiana di Sci guidata da Alberto Tomba rivista con dettagli moderni» dichiarano i due giovani designer che hanno reso speciali giacche per uomo e donna, felpe, T-shirt, pantaloni e microgonne, in totale una trentina di pezzi, sviluppati su due identità dei brand: tecnologia e massimo know how nello sportswear, fresca ironia nella rilettura di volumi o colori, micro stampe funny o maxi e micro lettering in una moderna logomania. Una selezione è in vendita da oggi nel concept store milanese di Corso Como 10.

LSER