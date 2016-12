Coltivando l'orto o potando i fiori si è gratificati anche dal risultato

A volte la natura è la migliore cura ai nostri mali. Qualche ora all'aperto, immersi nel verde, con le mani nella terra aiuta a migliorare l'umore e abbassare stati di ansia e stress. Coltivare con una certa continuità un orto, accudire piante e fiori aiuterebbe in particolare a regolarizzare pressione sanguigna, battito cardiaco e respiro per una sensazione complessiva di benessere. Dedicarsi al giardinaggio insegna inoltre il concetto di sequenza temporale e ripaga l'attesa con la raccolta dei propri prodotti. Nei Paesi anglosassoni, Stati Uniti in prima linea, ma anche in Australia e Canada del resto l'Horticultural Therapy riscuote sempre più interesse e sono in aumento le pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Dove nascono i gardens? Ospizi, carceri, case famiglia, ospedali, orti botanici cittadini. Anche se non si vive in campagna, per diventare coltivatori a volte è sufficiente ricavare un orto sul balcone. Kit da giardinaggio, balconiere da orto, scaffalature a parete, sistemi a ripiani con riserve d'acqua per il giardino verticale. Tante sono le proposte delle case produttrici di mobili da giardino per unire il gusto dell'arredo con il piacere di un angolo green.

Per chi vuole condividere l'esperienza, in aumento sono gli orti urbani e le soluzioni collettive. Qualche esempio? Gli orti di via Chiodi nel quartiere Barona a Milano, la realtà Arvaia a Borgo Panigale, il parco di Monte Ciocci o di Tre Fontane all'Eur di Roma.

ACio