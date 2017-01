Condannato a 11 anni il deputato Francantonio Genovese

È arrivata la condanna a 11 anni per l'ex parlamentare nazionale del Pd, poi passato a Forza Italia, Francantonio Genovese.

A emettere il verdetto in serata i giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Messina, che stamani si erano riuniti in camera di consiglio. Il processo è quello scaturito dall'operazione "Corsi d'oro" sugli enti di formazione professionale. Insieme a Genovese, che in passato è stato anche segretario del Pd in Sicilia, è stato condannato anche il cognato, Franco Rinaldi, ex deputato regionale del Pd e ora di Fi, (2 anni e mezzo di reclusione) e le mogli di Genovesee dello stesso Rinaldi, le sorelle Schirò.