Il consiglio dei ministri ha approvato l'operazione in Niger

C'è anche l'operazione in Niger tra le missioni militari all'estero che il Consiglio dei ministro ha approvato questa sera, con una delibera che porterà presto i soldati italiani nel Paese africano, confermando quanto il premier Paolo Gentiloni aveva già preannunciato qualche giorno fa.

"Previa comunicazione al Presidente della Repubblica, considerata la necessità di adempiere alle obbligazioni e agli impegni internazionali assunti dall'Italia", il cdm ha dato il suo via libera alla missione, che ora dovrà essere discussa e autorizzata dalle Camere "con appositi atti di indirizzo e deliberazioni, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo".