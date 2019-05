Come gestire la stagione degli amori

Siamo in piena primavera, anche se effettivamente non sembra, visto che il meteo ci regala lo spettacolo degli alberi in fiore con i fiocchi di neve sopra. Suggestivo ma sicuramente ben poco gradito dagli agricoltori. Gli animali però «sentono» di essere comunque in primavera e gli ormoni si muovono per prepararli agli accoppiamenti. Cani e gatti vanno in fase estrale o, in altre parole, vanno in calore e questo accade generalmente attorno ai 67 mesi di età per le femmine, un po' più tardi per i maschi. Se nel cane femmina, il calore è quasi sempre visibile e contraddistinto dalle classiche perdite di sangue, questo avviene molto raramente nelle gatte che mostrano i segni dell'estro in altro modo anche se altrettanto inequivocabile. Gli appartamenti dove vivono le giovani micie si riempiono, dapprima di flebili lamenti, poi da vigorosi miagolii, seguiti strani comportamenti prima assenti. La gatta striscia lungo i muri, si struscia tra le gambe dei proprietari, compie singolari piroette a terra e guarda la porta finestra con insolita attenzione. Insomma, ha tutte le intenzioni di uscire, specie di sera e, a fare cosa, è immaginabile. Più o meno analogo comportamento mostrano i maschi che, non contenti, marcano il territorio urinando sulle pareti e sui divani con enorme soddisfazione del proprietario, visto che l'urina peraltro ha un «profumo» veramente penetrante.

Se non si ha intenzione di fare accoppiare il proprio beniamino per avere cucciolate, il consiglio netto e deciso va alla sterilizzazione chirurgica da effettuarsi attorno ai 6 mesi nella femmina e verso gli 8 nel maschio. Sia nel cane che nel gatto, la sterilizzazione, oltre a impedire gli accoppiamenti ed evitare i notevoli fastidi del calore, offre un'importante opportunità. Quella di prevenire la formazione di tumori mammari in età adulta. Questi tumori infatti, spesso altamente maligni, sono dipendenti dall'azione degli estrogeni che si formano nelle ovaie. Ovvio che, tolte le ovaie (ed eventualmente l'utero) le mammelle non vengono più influenzate dall'azione di questi ormoni e la formazione di neoplasie maligne diventa molto più rara. L'unico effetto collaterale frequente è la tendenza a ingrassare che può essere evitata con una'alimentazione commerciale bilanciata, come i mangimi per gatti sterilizzati.