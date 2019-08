Il consiglio utile: in montagna state attenti a cuori e api

S paventati dalle ondate di calore africano avete scelto di andare in montagna? Nulla da eccepire, ma se ci andate con Fido, ecco qualche consiglio.

Anche i cani possono soffrire di malattie croniche che, esattamente come succede per l'uomo, non tollerano quote eccessivamente elevate a causa della rarefazione di ossigeno. Diciamo che fino ai 1000 metri potranno solo trovare giovamento nel respirare ossigeno e non una miscela di gas pesanti, come fanno per tutto l'anno in pianura. Attenzione però alle escursioni, anche brevi a quote molto elevate. I cani tendono a correre e giocare lo stesso, fregandosene della propria malattia cardiaca che invece può subire un improvviso e drammatico peggioramento a queste altitudini.

La vaccinazione contro la rabbia non è obbligatoria in nessuna parte d' Italia, ma vi consiglio fortemente di farla lo stesso e di munirvi del passaporto europeo (per Fido) che vi permetterà, se ne avrete voglia, di fare un salto oltre confine, in Austria, Francia o Slovenia portandovi dietro il vostro beniamino senza alcun problema burocratico o sanitario.

La montagna è affascinante ma, come noto, richiede prudenza e rispetto, perché qualche volta non perdona gli errori, o peggio, l'arroganza. State sui sentieri tracciati e non inoltratevi in zone sconosciute e impervie dove una caduta potrebbe essere rovinosa anche per il vostro quattrozampe, oltre che per voi naturalmente. Gli animali che popolano la montagna e i suoi boschi non costituiscono pericolo per Fido, se si eccettuano le vipere e gli imenotteri (calabroni, vespe ecc,). Portate con voi una fiala di cortisone, che il veterinario vi avrà prescritto, nel caso Fido dovesse piantare il naso proprio su un calabrone con le scatole girate. Imparate a fare una banale iniezione sottocutanea che, in questo caso, potrebbe salvargli la vita. L'incontro con una vipera è del tutto eccezionale, ma non si può escludere che Fido «snasuplando» or qua or là, vada a piazzare il naso nel posto sbagliato. Dovesse capitare, non state a fare roba da film (succhiare il sangue nel punto del morso). Serve solo a perdere tempo. Caricate il cane in macchina e via, verso la prima struttura veterinaria che trovate.

P.S. Dimenticavo l'orso M49. Se Fido lo incontra sono certo si metteranno d'accordo in qualche modo. E voi, non fate la spia.