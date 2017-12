Coppa Italia, il Torino incorna la Roma: 1-2 dei granata e quarti di finale

Il Torino di Sinisa Mihajlovic miete una vittima importante in Coppa Italia. I granata, infatti, hanno sconfitto per 2-1 a domicilio la Roma di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Lorenzo De Silvestri nel primo tempo e del giovanissimo Edera nella ripresa. Al 75' entra Dzeko che un minuto dopo fallisce un calcio di rigore e all'85' Schick segna il gol che poteva riaprire una partita che invece i granata conducono in porto fino alla fine con qualche sofferenza di troppo. Ora il Torino attende la vincente del match che si giocherà alle 20:45 tra la Juventus di Allegri e il Genoa di Ballardini.

Il Torino parte benissimo nel primo tempo e dà del filo da torcere alla Roma con Skorupski che deve compiere due ottimi interventi nei primi 30 minuti su Belotti e De Silvestri. Al 31' El Shaarawy colpisce l'incrocio dei pali e Under due minuti dopo sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio che arriva al 39' ma è del Torino. De Silvestri la mette dentro dopo la parata di Skorupski sul colpo di testa di Belotti. Nella ripresa El Shaarawy chiama al miracolo Milinkovic-Savic mentre Edera si mangia il gol del 2-0. Perotti trova ancora sulla sua strada il portiere del Torino così come Gerson. Schick colpisce un palo al 67' e 6 minuti dopo Edera raddoppia su cross di Berenguer. L'attaccante ceco ottiene il rigore per fallo di Moretti ma Milinkovic-Savic è super su Dzeko. All'85' Schick trova un bel gol di sinistro e rimette in corsa la Roma ma il numero uno granata è ancora miracoloso nel finale su Dzeko.