Coppia adescava on line E poi i ricatti a luci rosse

Paola Fucilieri

Passa il tempo, i secoli, ma le debolezze umane restano tali e quali. E lo stesso vale per chi da quelle stesse debolezze vuole creare un business. Una volta c'erano ricatti vergati in gran segreto su missive anonime? E adesso, naturalmente, si ricorre al web: più facile, più diretto e soprattutto molto più pericoloso per chi, da certe rivelazioni, potrebbe ricavare seri guai. Nei giorni scorsi la squadra investigativa del commissariato milanese Garibaldi-Venezia, dopo la denuncia di un giovane di famiglia benestante, ma soprattutto dopo quella di un ragazzo di Parma, ha scoperto e messo le manette a una coppia (...)