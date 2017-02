Così l'Europa si esportò in tutto il mondo

Sì, è vero, sono stati i vikinghi a scoprire l'America, e i cinesi i primi a navigare per il mondo. Per non dire dei polinesiani del Kon-tiki e dei siberiani antenati degli Apaches. Anche il musulmano Ibn-Battuta solcò gli oceani. Ma, uscendo dalle avventure di Martin Mystère, sono stati gli europei a fare sul serio e in modo organizzato, una tendenza all'espansione che si è fermata solo da poco. Gli «ismi» l'hanno solo avvelenata, diventando anch'essi prodotti di esportazione. E pure il fondamentalismo e il terrorismo sono invenzioni europee, con buona pace dell'Isis.

Rino Cammilleri