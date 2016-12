"Gli 007 italiani aspettavano Amri vicino a Bergamo"

Un gruppo misto di servizi segreti di cui facevano parte specialisti italiani e tunisini aspettavano l'arrivo di Anis Amri nell'area di Bergamo, a una quarantina di chilometri da Cinisello Balsamo, dove l'attentatore di Berlino è stato ucciso dalla polizia.

Nei paesini che costellano l'hinterland di Bergamo, secondo la ricostruzione del Foglio, che cita "una fonte che non desidera essere identificata" , Amri poteva contare su "una rete di amici tunisini che come lui erano ragazzi durante l'ondata di sbarchi a Lampedusa nel 2011" . Molti di questi sono originari della zona di Ariana, a Tunisi. "Non islamisti radicalizzati" , precisa Il Foglio, ma piuttosto piccoli criminali "di sussistenza" , "gente che ha dormito sui treni o all'aperto come lui aveva fatto anni fa" .