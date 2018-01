12enne muore in ospedale, la specializzanda: "Si poteva salvare"

Forse la piccola Zaray si poteva salvare. La 12enne colombiana, adottata sei anni fa da una coppia pugliese, era stata ricoverata in ospedale dopo essere stata coinvolta in una rovinosa caduta che le aveva provocato la rottura del femore. Un intervento d'urgenza per ridurre la frattura, dal quale però la piccola non si è più risvegliata.

In sala operatoria, lo scorso settembre, l'anestesista al quinto anno di specializzazione aveva capito che c'era qualcosa che non andava, ma la sua opinione non fu presa in considerazione. "Ho ipotizzato in maniera esplicita che potesse trattarsi di ipertermia maligna. Ho toccato la fronte della paziente che sembrava calda" . L’ipertermia, una febbre altissima scatenata dall’anestesia, non è mortale se si interviene con il dantrolene, farmaco salvavita indispensabile in ogni sala operatoria.

La specializzanda ha quindi chiesto subito un termometro e il dantrolene, ma le hanno risposto che quel medicinale non c'era più in ospedale. "Mi sono spostata con il caposala nella stanza dei farmaci adiacente dove mi mostrava che il dantrolene non c’era e mi disse che da quando le precedenti confezioni erano scadute le scorte non erano state ripristinate" . Il termometro, invece, non funzionava.

Ora, dopo quattro mesi dalla morte della 12enne, arriva la relazione della commissione di indagine interna all'ospedale che contiene la ricostruzione della giovane specializzanda.

La ricostruzione

Subito dopo l’inizio dell’intervento alcuni valori preoccupano la dottoressa che interrompe diverse volte gli ortopedici per verificare le condizioni della paziente. Viene anche chiamato più volte l'anestisita responsabile, che non era presente in sala. La specializzanda ipotizza un'ipertermia maligna, ma "alle rimostranze degli ortopedici per le continue interruzioni" , dice ancora la giovane dottoressa ai commissari, "mi viene detto di uscire dalla sala esonerandomi dalla mia attività". Nel corso dell'intervento, i medici pensano a un’embolia polmonare. Solo successivamente concorderranno tutti con la specializzanda.

Il farmaco