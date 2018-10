Migranti lucrano sull'accoglienza: così rivendono i biglietti del bus

Gli atteggiamenti incivili e scorretti degli immigrati sugli autobus della Copit sono stati oggetto di riflessione da parte del sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) in un suo intervento durante un consiglio comunale.

Non è la prima volta che viene affrontato un discorso del genere, visti anche i recenti avvenimenti. Spesso accade infatti che i richiedenti asilo si rifiutino di pagare il biglietto, o che addirittura rivendano quello che è messo a loro disposizione dalle strutture di accoglienza per poi viaggiare senza.

Per combattere la situazione, il sindaco Diego Pietrucci ha proposto di creare per gli extracomunitari un abbonamento nominale e di conseguenza non cedibile a terzi. Già d’accordo coi vertici Copit, il primo cittadino ha in programma un incontro anche coi responsabili della gestione del Cas “Riva” di Abetone. Saranno toccati sia il tasto delle intemperanze dei loro ospiti sui bus di linea, sia quello della proposta di creazione del sopra citato abbonamento.

“È una questione di giustizia sociale. Ci batteremo quindi perché i gestori del centro forniscano non biglietti, ma abbonamenti, su cui è scritto il nome e che quindi non si possono rivendere.” , ha commentato il sindaco, come riportato da “La Nazione”. Petrucci ha altresì manifestato apprezzamento per l’iniziativa nata dalla cooperazione tra carabinieri e Copit, che prevede la presenza di militari in congedo sui mezzi pubblici in servizio sulle tratte montane.