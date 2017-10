Abusata e maltrattata per anni davanti alla figlia minorenne

Abusata e maltrattata per anni, spesso in presenza della figlia minorenne. Emerge così un altro caso di violenza consumato tra le mura domestiche. E un'altra donna vittima del suo stesso marito. Un 57enne italiano residente a Castelnuovo di Porto, a Roma, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di "maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale". L'ordinanza è stata emessa dal tribunale di Tivoli.

L'indagine era scattata alcuni mesi prima, dopo le numerose segnalazioni di intervento per liti in famiglia, avvenute all'interno della loro abitazione. L'attività investigativa, resa particolarmente complessa dal silenzio della vittima, ha permesso di delineare un quadro familiare preoccupante.

In particolare, la gravità delle violenze era tale tanto da costringere la donna a ricorrere a cure ospedaliere per le aggressioni subite. Spesso, però, la vittima non ha voluto esprimersi sull'origine delle lesioni, proprio per timore di ripercussioni da parte del marito.

L'uomo ora è stato rinchiuso nel carcere di Rebibbia.