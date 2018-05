Abusi sulla nipote 15enne. Nonno finisce in manette

L'orrore del Parco Verde non sembra avere mai fine. I Carabinieri della stazione di Casoria, infatti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente proprio nel parco di Caivano, balzato agli onori della cronaca per il brutale omicidio di Fortuna Loffredo ("Chicca"), la bimba di sei anni, morta il 24 giugno del 2014 dopo essere stata scaraventata dall'ottavo piano di un palazzo.

Le accuse nei confronti dell'indiziato sono gravissime: stiamo parlando di violenza sessuale nei confronti della nipote 15enne. Le indagini sono partite dopo la denuncia dalla madre della minorenne ai Carabinieri di Casoria.

Le prime indiscrezioni sulla vicenda affermano che la giovane vittima aveva raccontato le violenze subite alla sua migliore amica. Quest'ultima le aveva consigliato di parlarne con l'assistente sociale responsabile di una onlus per minori e famiglie frequentata proprio dalla ragazzina. L'assistente sociale non ha perso tempo e immediatamente convocato la madre, rimasta sotto shock a seguito delle rivelazioni. La minorenne ha confermato la versione anche ai magistrati della Procura di Napoli Nord. Le violenze, infine, sono state confermate dagli accertamenti clinici cui la ragazza è stata sottoposta.