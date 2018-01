Le accuse Sandeep Rehal: 'Weinstein mi chiamava tr*** mi costringeva a pulire lo sperma'

Sembra che su Harvey Weinstein, il produttore orco di Hollywood non si scriva mai abbastanza. Ogni giorno vengono a galla nuove e sconvolgenti dichiarazioni. L'ultima in ordine di tempo è dell sua ex assistente, Sandeep Rehal.

La denuncia

La ragazza ha lavorato per la Weinstein Company dal 2013 al 2015. Come riporta il New York Post, poi ripreso da Dagospia e Libero, la Rehal rivela che " non c'erano limiti tra la vita lavorativa di Weinstein e quella privata ". Non solo, ha anche sottolineato come gran parte dell'attiviità di lavoro fosse soddisfare gli appetiti e le attività sessuali del capo.