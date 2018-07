Napoletano acquista auto in leasing a Montecarlo e poi sparisce

Acquista un'auto in leasing nel Principato di Monaco, paga la prima rata e poi sparisce. Un napoletano di 48 anni, F.C., abitante a Sanremo è stato così indagato per appropriazione indebita. La polizia stradale di Imperia lo ha fermato nell'area di servizio di Bordighera dell'Autofiori, mentre si trovava a bordo della stessa vettura, una Fiat Tipo.

Viaggiare con un numero di targa segnalato alle forze dell'ordine, forse non è stata una decisione così azzeccata da parte del quarantottenne.

Come è vero che "tutti i nodi vengono al pettine", si è così scoperto che doveva rispondere anche di furto con strappo, in quanto riconosciuto colpevole di uno scippo messo a segno, il 29 giugno scorso, nella città dei Fiori e del mancato pagamento dei pedaggi autostradali dell'A10 per un importo complessivo di oltre mille euro. Riguardo i pedaggi, tra l'altro rischia pure un'accusa di truffa, oltre alla multa di 400 euro. Come faceva ad attraversare la sbarra?

È molto semplice: spesso si accodava alle auto munite di Telepass oppure si inventava la storiella del portafogli dimenticato a casa. Una volta giunto al casello, premeva il tasto del citofono, segnalando l'inconveniente all'operatore, che lo invitava a ritirare la ricevuta e a pagare nei quindici giorni successivi. Provate a immaginare che fine faceva la ricevuta. Una volta uscito dall'autostrada strappava il biglietto.