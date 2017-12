Addio a Bruce McCandless, fu il primo a fluttuare libero nello spazio

Bruce McCandless, che è stato catturato in una splendida fotografia nel 1984 quando fu protagonista del primo volo libero nello spazio, è morto a 80 anni, ha detto la Nasa. Legato a un jetpack, orbitò a 100 m dallo Space Shuttle.

È morto nella sua casa in California giovedì scorso e non è stata data alcuna causa di morte.

"L'immagine iconica di Bruce che sfrutta senza sforzo nello spazio ha ispirato generazioni di americani a credere che non ci siano limiti al potenziale umano", ha detto il senatore John McCain, che era un compagno di classe di McCandless presso la US Naval Academy.

McCandless è stao il più giovane di 19 astronauti selezionati dalla Nasa nel 1966 per unirsi al programma spaziale. Aveva 28 anni, con una carriera da marine che lo aveva visto in azione durante la crisi dei missili cubani.

Siamo nel 1984 quando vola per la prima volta nello spazio, all'età di 46 anni. Il suo volo libero catturò l'immaginazione di un pubblico che si doveva ancora abituare al volo spaziale. McCandless orbitò a 29.000 km / h usando un pesante jet pack per spingersi lontano e poi di nuovo verso lo Space Shuttle.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW