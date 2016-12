Addio al papà dell'ovetto Kinder, braccio destro di Michele Ferrero

"Il cielo ha un nuovo colore" . Così la fondazione "Color your Life - Giovani talenti crescono" annuncia su Facebook la scomparsa di William Salice, per molto tempo stretto collaboratore di Michele Ferrero e considerato da molti l'inventore del celebre ovetto Kinder. Salice aveva 83 anni ed è morto in una clinica di Pavia, dove si trovava ricoverato da tempo.

Originario di Torino ma residente da anni nel savonese, il nome di Salice è legato all'idea di quell'ovetto di cioccolato con sotto glassa al latte e dentro la sorpresa che ha stregato milioni di bambini in Italia e nel mondo. Lui però a questo riguardo si schermiva. "L'inventore è Ferrero, io sono l'esecutore materiale" , ripeteva a proposito dell'ovetto Kinder. Dopo essere andato in pensione nel 2007, negli ultimi anni a Loano si era impegnato con la fondazione "Color Your Life" per sviluppare il talento dei giovani con progetti a cui hanno partecipato migliaia di studenti. La fondazione organizza ogni anno dei corsi formativi d'eccellenza, completamente gratuiti e della durata di dieci giorni, rivolti ai ragazzi della terza classe della scuola secondaria di primo grado fino alla quinta classe di tutti gli istituti superiori e dei centri di formazione professionale.