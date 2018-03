Aerei, voli sempre più puntuali. Ma il record nasconde un trucco

Le compagnie aeree sono sempre più puntuali. I dati parlando chiaro e dominarli è Alitalia. Ma tutte negli ultimi anni stanno migliorando la loro puntualità. Bravi sì, peccato che dietro ci sia un truccheto.

Il trucco

A svelare l'espediente è il Corriere della Sera. Secondo quanto scrive il quotidiano le compagnie allungherebbero " i tempi schedulati in media di 20-30 minuti rispetto a quelli reali. Col risultato che l’aereo quando parte in orario arriva persino in anticipo ". L'indagine prende come esempio il tabellone dello scalo di Barcellona del 1996. In quell'anno la durata del volo tra Barcellona e Madrid era di 55 minuti di volo. Nel 2018 si è arrivati a 80. Le città si sono spostate? Per niente. E infatti secondo FlightRadar24 la media dei voli tracciati è immutata: 55 minuti in aria. E i casi sono molteplici: vedi la tratta Milano-Parigi. Oppure Roma-Tel Aviv.

Il motivo di questo trucchetto? È presto spiegato: l'aereo che atterra prima migliora la puntualità della società. E in secondo luogo, quello che invece è in ritardo ha un margine maggiore per arrivare comunque in orario. Le compagnie dal canto loro si giustificano ammettendo che ognuno calcola il tragitto a modo suo: c’è chi considera il lasso di tempo tra la chiusura e l’apertura del portellone, chi quello tra il decollo e l’atterraggio.