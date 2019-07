Affidi illeciti dell'inchiesta "Angeli e demoni", Meloni: "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi"

"I bambini non si toccano" , è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi illeciti dei minori. All'iniziativa sono intervenuti parlamentari, il presidente del Family day Massimo Gandolfini, simpatizzanti e militanti di FdI, in primis il presidente Giorgia Meloni: "Siamo rimasti sconvolti da una inchiesta che vedrebbe coinvolte quasi trenta persone accusate di aver tolto ingiustamente i bambini alle loro famiglie per lucrarci sopra. Mentre nelle favole ci sono gli orchi che rubano i bambini per mangiarli, qui sembrerebbe che ci fossero degli orchi che rubavano i bambini per mangiarci sopra. Se dovesse essere confermata la colpevolezza di queste persone, chiediamo per loro condanne esemplari e che siano perseguite per tortura e sequestro di persona, ovvero per reati più gravi di quelli che vengono contestati oggi" .

La leader politica di Fdi invoca anche una commissione d'inchiesta ad hoc che si impegni a "monitorare ogni singolo caso dei 50 mila bambini che sono stati tolti alle loro famiglie per verificare se tutto ha funzionato, di istituire sezioni specializzate dedicate a famiglia e minori in tutti i tribunali perché i tribunali dei minorenni non ce la fanno a monitorare la situazione e di puntualizzare meglio la legge sugli affidi. Perché se una famiglia è povera, non ha alcun senso toglierle il figlio per poi pagare profumatamente il suo mantenimento in una struttura dei servizi sociali. I soldi si danno alla famiglia e si consente a quel bambino di crescere a casa sua" .



"Noi non vogliamo che si spengano i riflettori su questa vicenda e non facciamo speculazione politica. Mi spiace però che il Partito Democratico locale abbia preferito esprimere la sua solidarietà al sindaco arrestato con un'accusa gravissima, invece che essere solidale con quei bambini strappati alle loro famiglie e alle famiglie che si sono viste strappare via i loro bambini. E mi dispiace aver visto fare la stessa cosa all'Anpi e che il sindaco Carletti ad oggi non sia stato ancora sospeso dal Pd. Ma questo è un problema del Pd, non mio" , ha chiosato la Meloni.