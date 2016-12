Afghanistan, donna decapitata dal marito perché ha osato uscire da sola

Una donna è stata decapitata in Afghanistan, nella città di Lati, perché ha osato passeggiare per il paese senza il marito.

A riferirlo è il sito Middle East Press. La donna, 30 anni, sposata con un talebano, sarebbe stata punita - accoltellata e decapitata - per quello che viene considerato dagli uomini del posto " un atto di infedeltà ". Per loro uscire senza marito o senza una guardia non è possibile: la donna deve essere sempre accompagnata. Questa giovane donna, invece, ha osato ed è stata brutalmente ammazzata.

La 30enne che è stata decapitata abitava in un villaggio della provincia di Sar-i-Pul, in Afghanistan e la sua esecuzione è avvenuta lunedì sera scorso. Solo nelle ultime ore, però, le autorità locali hanno confermato "l'incidente" perché così lo hanno fatto passare. I media locali, infatti, continuano a parlare di un aggressione da parte di un " gruppo di uomini armati" che prima l'ha accoltellata e poi decapitata.