Agente di polizia locale eroe: salva una 18enne sul punto di suicidarsi

Una 18enne, una telefonata e poche parole: "Voglio morire", hanno fatto scattare il campanello d'allarme ad un agente fuori servizio di polizia locale del comando di Paderno Dugnano. Accade venerdì sera vero le 20.30 alla stazione di Milano Affori.

Come riporta il Notiziario, la giovane, dopo la telefonata, si è seduta in prossimità dei binari piangendo disperatamente: "Ho visto la ragazzina sedersi in lacrime in prossimità dei binari dopo una telefonata disperata – spiega l’agente padernese –, a quel punto mi sono qualificato e con un altro viaggiatore l’abbiamo presa di forza allontanandola dalla sede ferroviaria". Un racconto che fa emergere la prontezza ed il sangue freddo dell'agente. Non da meno è stato il personale Atm unitamente alla polizia locale di Milano e una pattuglia del comando di Paderno Dugnano, che sono intervenuti in ausilio dell'agente fuori servizio.

La giovane fortunatamente ha superato lo choc del momento per poi essere trasportata tramite 118, al pronto soccorso di Niguarda. Poco dopo è stata raggiunta dai familiari.

Un'altra tragedia sventata a Milano a pochi giorni di distanza da un altro gesto eroico che ha visto un giovane, sempre sulla linea gialla della metropolitana nella stazione di Repubblica, recuperare senza pensarci due volte, un bambino finito sui binari della metro perché sfuggito al controllo della madre.