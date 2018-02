Aggredì Brumotti e la troupe di Striscia: un arresto a Caivano (Napoli)

A quasi un mese di distanza un 41enne è stato arrestato a Caivano (Napoli) per l'aggressione a Vittorio Brumotti e alla troupe di Striscia la notizia che lo scorso 11 gennaio stavano realizzando un servizio sullo spaccio di droga nel parco Verde.

L'uomo è ora accusato di violenza privata aggravata e danneggiamento in concorso con altri soggetti non ancora identificati. Tra i responsabili dell'aggressione ci sarebbe anche un minore di 14 anni, non imputabile, che ha scagliato una sedia contro l'auto in cui la troupe aveva cercato rifugio. Il 41enne arrestato oggi è invece quello che ha colpito ripetutamente la vettura cercando di distruggere lo specchietto retrovisore e danneggiando visibilmente la carrozzeria.

Dopo indagini e controlli delle zone abitualmente frequentate dall'uomo, i carabinieri lo hanno rintracciato e nella perquisizione del suo appartamento, sono stati recuperati anche i vestiti indossati il giorno dell'aggressione.