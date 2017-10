Aggredisce i carabinieri, arrestato richiedente asilo

Ha prima gettato dei cassonetti dell'immondizia in mezzo alla strada, bloccando il passaggio delle auto. Poi ha aggredito i carabinieri arrivati per riportare la calma a Valderice, in provincia di Trapani.

Per questo è finito in manette un 21enne richiedente asilo ghanese, ospite del centro di accoglienza Villa Sant'Andrea di via Enrico Toti. Lo straniero è arrivato in Italia nel 2015 e ha ricevuto nelle scorse ore la notifica di un'ordinanza emessa dal tribunale di Palermo che gli vieta di restare nel centro di accoglienza.

Notifica che lo ha fatto andare in escandescenze e che ha portato infine al suo arresto con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ghanese è stato portato nel carcere San Giuliano in attesa del rito direttissimo.