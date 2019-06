Aggredita e violentata in strada. Poi la scoperta choc: stupratore è suo figlio

L'ha trascinata via con la forza per poi portarla in un luogo isolato. Lontano da tutti. Qua, poi, l'uomo ha aggredito la donna e poi l'ha violentata. Uno stupro brutale, l'incubo di qualsiasi donna. Ma oltre a questo già orribile episodio, la donna ha poi fatto una scoperta choc. L'uomo che l'ha picchiata e poi stuprata non era una persona qualunque: era suo figlio.

La vittima di questa vicenda, che ha avuto luogo in Sud Africa a Mboya, nella provincia del Capo orientale, è una donna di 50 anni. Come riporta il Messaggero, inzialmente la donna per lo choc e la violenza con la quale era stata portata via non si era accorta del volto dell'uomo. E mai avrebbe potuto pensare che si trattasse proprio di suo figlio, un ragazzo di 28 anni.

Secondo quanto ricostruito dal portavoce della polizia locale Jackson Manatha, la donna aveva sentito dei passi dietro di lei mentre rientrava a casa. "Ha continuato a camminare, finché questa persona non l’ha afferrata da dietro e trascinata in un posto lontano dove l’ha violentata".

Ora l'uomo è stato rintracciato e arrestato. A breve comparirà in tribunale con l'accusa di violenza sessuale.