"Aggredita in un parcheggio ​dell'aeroporto Malpensa"

Una famiglia di Biella ha avuto un rientro amaro dalle vacanze. Marito e moglie sarebbero stati aggrediti, secondo quanto riporta laStampa, all'aeroporto di Malpensa a Milano. La donna che cura il bolo "mammainviaggio" ha raccontato tutto in un video postato sui social. In pochi istanti la clip ha raggiunto le 3000 visualizzazioni. A quanto pare all'uscita dal terminal, dopo 45 minuti di attesa, la donna avrebbe sollecitato gli addetti. Qui sarebbe scattata l'aggressione dopo gli insulti: "Mi hanno rotto gli occhiali, - racconta la blogger - sono stata ferita al labbro e a mio marito hanno rotto una costola mentre le nostre bambine assistevano terrorizzate alla scena. Poi, oltre alle botte e agli insulti, sono arrivate anche le minacce di morte". Adesso la blogger ha sporto denuncia ai carabinieri che dovranno accertare come sono andate davvero le cose nello scalo lombardo. L'aggressione si sarebbe consumata in un parking privato che si trova nelle vicinanze dell'aeroporto di Malpensa.